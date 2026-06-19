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Prepara un sabroso caldo de patas de pollo

By Danny Valdiviezo
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Caldo de patas de pollo

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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Un caldo de patas de pollo es ideal para cualquier día, es uno de los platos más populares del país. Este es uno de los más sencillos de preparar y te vas a sorprender de lo que aporta al cuerpo.

Caldo de patas de pollo, ingredientes

1 kg de patas de pollo limpias

2 litros de agua

3 papas medianas peladas y cortadas en trozos

2 zanahorias cortadas en rodajas o trozos

2 tomates picados

1 cebolla blanca partida en mitades

2 ramas de apio picadas

1 manojo pequeño de cilantro

3 dientes de ajo machacados

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano

1 hoja de laurel

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 cucharada de aceite

Preparación:

Lava muy bien las patas de pollo, retira uñas o partes ásperas si aún las tienen y enjuágalas con agua y un poco de limón para quitar olores fuertes. Coloca las patas de pollo en una olla grande con los 2 litros de agua, la cebolla, los ajos, la hoja de laurel y sal al gusto.

Cocina a fuego medio-alto hasta que hierva y retira la espuma que suba a la superficie para que el caldo quede más limpio. Baja el fuego, tapa la olla y cocina durante 45 a 60 minutos, hasta que las patas estén suaves y suelten su gelatina natural.

En una sartén aparte, calienta el aceite y sofríe el tomate picado durante 5 minutos para darle más color y sabor al caldo. Agrega el tomate sofrito a la olla junto con la zanahoria, las papas, el apio, el comino, el orégano y pimienta al gusto.

Cocina durante 20 a 25 minutos más, hasta que las papas y zanahorias estén suaves pero sin deshacerse. Prueba el caldo y ajusta la sal si hace falta, recordando que el sabor debe quedar bien concentrado pero no salado.

Añade el cilantro picado al final, apaga el fuego y deja reposar el caldo durante 5 minutos antes de servir. Sirve caliente en platos hondos con patas de pollo, papa, zanahoria y bastante caldo, y agrega unas gotas de limón al gusto.

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