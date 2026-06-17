Compartir

Para la mitad de la semana no hay nada mejor que tener una buena receta como un bizcocho de ron con pasas esponjoso. Una receta excelente para la merienda, o para cualquier ocasión y una de las más famosas en Venezuela.

Bizcocho de ron con pasas esponjoso, ingredientes

1 taza de pasas

1/2 taza de ron oscuro

2 tazas de harina de trigo

1 taza de azúcar

1/2 taza de mantequilla (a temperatura ambiente)

2 huevos

1/2 taza de leche

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

1/2 taza de glaseado (opcional)

Preparación:

Coloca las pasas en un tazón y vierte el ron oscuro sobre ellas. Déjalas reposar durante al menos 30 minutos para que se hidraten. Precalienta el horno a 180°C (350°F) y engrasa ligeramente un molde para pan.

En un tazón grande, mezcla la harina de trigo, el polvo de hornear y la sal. En otro tazón, bate la mantequilla y el azúcar hasta que la mezcla esté cremosa y suave. Agrega los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición.

Incorpora la leche y la esencia de vainilla, batiendo hasta que todo esté bien combinado. Poco a poco, añade la mezcla de harina a los ingredientes húmedos y mezcla hasta obtener una masa suave.

Agrega las pasas hidratadas junto con el ron, mezclando bien para distribuir las pasas de manera uniforme en la masa. Vierte la masa en el molde para pan y hornea durante 45-50 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio.

Una vez horneado, deja enfriar el bizcocho en el molde durante unos 10 minutos antes de desmoldarlo. Si deseas, puedes agregar un glaseado sobre el bizcocho para darle un toque extra de dulzura.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas