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El clima hoy 17 de junio de 2026, nos indica que se espera nubosidad en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Sobre Venezuela hoy miércoles prevalece cielo con nubosidad fragmentada en la mayor parte de su extensión, resaltando áreas con precipitaciones en nuestra Guayana Esequiba; Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

Como en los estados Sucre, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Miranda, Aragua, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Barinas, Apure, Portuguesa, Táchira y Zulia. En horas de la mañana de hoy.

Se observa nubosidad generadora de precipitaciones variables en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, norte y sur de Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, este de Miranda, Aragua, Guárico, Apure, Barinas, Táchira y lago de Maracaibo; en el resto del país prevalece cielo parcialmente nublado.

Se espera que en horas de la tarde, prevalezca nubosidad en algunas zonas del país. Como no se descartan lluvias en el centro del país.

Clima hoy 17 de junio de 2026 según el INAMEH

Las altas temperaturas estarán entre 37 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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