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Las efemérides más destacadas del 17 de junio en Venezuela incluyen la conmemoración nacional del Día del Orientador. Este día se proclamó en el año 1981, cuando los orientadores se reunieron en Rubio, estado Táchira.

Este día se celebra para reconocer la labor de los profesionales de la orientación en el desarrollo educativo y personal de niños y adolescentes.

Natalicio de Rufino Blanco Fombona (1874): Nacido en Caracas, fue un destacado escritor, ensayista, historiador y político de gran renombre en la literatura venezolana y latinoamericana.

Designación de Juan Crisóstomo Falcón (1863): El 17 de junio de 1863, Falcón fue designado presidente provisional de Venezuela por la Asamblea Constituyente. Obteniendo al día siguiente el título de Gran Ciudadano y el grado de Mariscal.

Efemérides del 17 de junio

Fallecimiento de Lino de Clemente (1834): Fallece en Caracas el prócer de la independencia, militar, diputado del Congreso Constituyente de 1811 y firmante del Acta de Independencia.

Un día como hoy murió José de la Cruz Carrillo (1865): Destacado militar trujillano que participó activamente en la gesta independentista. Como en la declaración de independencia de su provincia.

Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía: Aunque es una efemérides internacional decretada por la Organización de las Naciones Unidas; se conmemora ampliamente en el país para generar conciencia sobre la conservación de los suelos.

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