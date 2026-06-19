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Para limpiar zapatos deportivos sin que pierdan el color, evita la lavadora y productos blanqueadores. Lava a mano usando un recipiente con agua tibia y un detergente muy suave o jabón neutro.

Usa un cepillo de cerdas suaves, frota con cuidado y seca a la sombra. Preparación: Quita los cordones y las plantillas para lavarlos por separado. Sacude el polvo y la suciedad suelta con un cepillo seco o una toalla de papel antes de que se mojen.

Mezcla limpiadora: En un recipiente con agua tibia, agrega una pequeña cantidad de detergente para ropa suave o jabón neutro. Dilúyelo bien para evitar concentraciones de jabón que puedan desteñir los materiales.

Cepillado suave: Sumerge un cepillo de dientes viejo o un cepillo de cerdas suaves en la mezcla. Frota la parte exterior del zapato con movimientos suaves, sin presionar demasiado, para no dañar las fibras ni el tono del color.

¿Cómo limpiar los zapatos deportivos?

Retira el jabón: Pasa un paño de microfibra o una esponja limpia humedecida en agua para retirar cualquier residuo de jabón. Esto es clave para que no queden marcas de jabón seco.

Secado: Déjalos secar al aire libre en un lugar fresco, ventilado y a la sombra. No utilices secadoras, radiadores ni los pongas directamente al sol, ya que el calor intenso puede alterar los colores y dañar los pegamentos.

Recomendaciones por material

Tela / Lona: Puedes usar una mezcla ligera de agua y jabón. Si hay manchas rebeldes, puedes hacer una pasta suave de bicarbonato y agua. El jabón líquido en gel es muy bueno y luego solo debes pasar un paño húmedo.

Gamuza: El agua y jabón fuerte pueden arruinarla. Utiliza un cepillo específico para gamuza y, si tiene manchas, frota muy suavemente con un paño humedecido en vinagre blanco. Seca el exceso inmediatamente.

Cuero / Sintéticos: Pasa un paño humedecido con la mezcla de agua y jabón neutro. Para mantener el brillo, puedes aplicar un producto acondicionador especial para calzado.

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