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Autoridades atendieron un accidente en la ARC pasada las ocho de la noche. El volcamiento de una gandola en Tazón la noche del jueves 18 de junio de 2026 causó retención vehicular a la altura de la curva de Las Mayas.

El vehículo de carga transportaba bolsa de alimentos, las cuales quedaron esparcidas en los canales de circulación. La estructura de la misma colapsó lo que ocasionó el volcamiento en la autopista.

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Volcamiento de gandola en Tazón

Al lugar llegaron autoridades viales para atender la situación, entre ellas bomberos además de funcionarios de seguridad. Se logró controlar la situación en la arteria vial que comunica al centro del país con la capital. Las autoridades comenzaron con las investigaciones del hecho.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a los conductores a circular a una velocidad moderada. Tanto por la Autopista Regional del Centro como en otras vías del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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