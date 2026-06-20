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Tras causar presuntas quemaduras a dos niños de uno y dos años, la madre y su padrastro resultaron detenidos por el Cicpc en Mamporal. El procedimiento ocurrió en el municipio Buroz del estado Miranda.

Los detenidos quedaron identificados como María Victoria Serrano Cortez, de 24 años de edad y madre de los infantes, junto a Leonardo José Gamarraga Vulpiani, de 20 años.

Madre y padrastro detenidos en Mamporal

El procedimiento de captura se llevó a cabo en el sector Los Serranos, luego de una denuncia interpuesta por el padre biológico de las víctimas.

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Las investigaciones determinaron que la pareja golpeaba físicamente y agredía de forma verbal a los menores de edad porque lloraban constantemente, causándoles además diversas lesiones por quemaduras en el cuerpo. El caso quedó formalmente puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

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