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La selección de Estados Unidos mantuvo su paso arrollador vs Australia, este viernes al vencer 2-0 en el Lumen Field de Seattle. Así selló su boleto directo a la ronda de dieciseisavos de final.

Estados Unidos vs Australia

El combinado norteamericano, bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino, destrabó el marcador al minuto 11′. Esto tras una jugada desafortunada que terminó en un gol en propia puerta del defensor Cameron Burgess.

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El dominio de los anfitriones se consolidó antes del descanso, específicamente en el minuto 43, cuando Alex Freeman conectó un potente cabezazo en el área que debió ser validado por el sistema VAR para poner el 2-0 definitivo.

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Con este resultado, el cuadro de las barras y las estrellas suma 6 unidades y se convierte, junto a México, en las primeras selecciones clasificadas formalmente a la siguiente fase del Mundial 2026.

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