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El Metro de Caracas iniciará el próximo lunes 22 de junio un plan de rehabilitación integral en siete kilómetros de la Línea 2, y cerrarán temporalmente el tramo en las estaciones Caricuao y Zoológico.

Caracas cerrarán tramo del Metro

Las labores de mantenimiento e ingeniería tendrán una duración estimada de siete semanas debido al agotamiento de la vida útil de los componentes ferroviarios expuestos a condiciones ambientales en dicho tramo.

Para mitigar el impacto, se activará una ruta especial de contingencia con unidades de Metrobús que operarán con una frecuencia de salida de 10 minutos.

Estos autobuses trasladarán a los usuarios directamente desde las estaciones Zoológico y Caricuao hacia la estación Antímano. En dicho punto los ciudadanos podrán reincorporarse con normalidad al sistema subterráneo.

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