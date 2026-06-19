BaloncestoPortada

Marinos de Anzoátegui son campeones de la SPB

By Lubin Molero
0
47
Marinos de Anzoátegui campeones de la SPB
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El conjunto de Marinos de Anzoátegui se coronó campeón de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026. Tras derrotar 82-65 a Guaiqueríes de Margarita en la gran final del torneo, disputada en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz.

Marinos de Anzoátegui campeones de la SPB

Con este lauro, el quinteto oriental conquistó su duodécimo título histórico en el baloncesto venezolano, rompiendo una larga sequía tras sus campeonatos previos logrados entre 1991 y 2015.

En la presente campaña, Marinos de Anzoátegui compitió bajo un proceso de fusión con la organización Gladiadores con el objetivo de recuperar el protagonismo en el circuito local.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de SPB 🇻🇪 (@spbvenoficial)

El triunfo definitivo estuvo liderado en la cancha por figuras de amplia trayectoria nacional e internacional como Gregory Vargas, Néstor Colmenares, Juan Suero, Malik Dime y Kevin «K. J.» McDaniels.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Funvisis reporta 25 réplicas tras sismo en Occidente

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaVTV
Artículo anterior
¿Qué pasó hoy jueves 18 de junio en la Autopista del Sur?
Artículo siguiente
Investigan asesinato de un PNB en Caracas
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes