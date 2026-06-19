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El conjunto de Marinos de Anzoátegui se coronó campeón de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026. Tras derrotar 82-65 a Guaiqueríes de Margarita en la gran final del torneo, disputada en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz.

Marinos de Anzoátegui campeones de la SPB

Con este lauro, el quinteto oriental conquistó su duodécimo título histórico en el baloncesto venezolano, rompiendo una larga sequía tras sus campeonatos previos logrados entre 1991 y 2015.

En la presente campaña, Marinos de Anzoátegui compitió bajo un proceso de fusión con la organización Gladiadores con el objetivo de recuperar el protagonismo en el circuito local.

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El triunfo definitivo estuvo liderado en la cancha por figuras de amplia trayectoria nacional e internacional como Gregory Vargas, Néstor Colmenares, Juan Suero, Malik Dime y Kevin «K. J.» McDaniels.

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