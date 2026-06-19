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Un automóvil modelo Aveo perdió el control y se desbarrancó hacia las áreas verdes de la Autopista del Sur la tarde de este jueves 18 de junio, en el tramo correspondiente al kilómetro 002.

¿Qué pasó hoy en la Autopista del Sur?

El incidente vial se registró en el sentido Tocuyito – Valencia cuando la unidad se desvió hacia el lateral derecho e impactó contra las defensas de la vía.

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Tras el hecho no se reportaron personas lesionadas. Al sitio acudió Invialca, activando comisiones para ejecutar un dispositivo de seguridad preventiva.

Así mismo, brindó atención al conductor y procedió al despeje de la ruta en coordinación con las autoridades de tránsito.

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