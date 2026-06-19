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Cuerpos de seguridad detuvieron a 21 personas solicitadas por la justicia, tras varios procedimientos de verificación ciudadana realizados durante el fin de semana en el estado Carabobo.

Solicitados fueron detenidos en Carabobo

Las aprehensiones se concretaron en los 14 municipios de la entidad. Los funcionarios actuantes utilizaron el Siipol para constatar los antecedentes y las órdenes de captura vigentes de los involucrados por diversos delitos.

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Tras confirmarse las solicitudes técnico-policiales, los 21 detenidos en Carabobo quedaron formalmente puestos a la orden del Ministerio Público.

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