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La mañana de hoy 18 de junio fue controlado un incendio de vehículo en la Autopista Regional del Centro (ARC), tramo Carabobo. El conato fue controlado por operadores de Invialca en las adyacencias del Peaje de Guacara km 140.

Carabobo incendio de vehículo en la ARC

El incidente se registró en la zona del motor cuando el fuego se encontraba en su fase incipiente, presuntamente originado por fallas mecánicas.

Gracias a la intervención de las comisiones, las llamas fueron sofocadas a tiempo antes de que se propagaran por toda la carrocería, reportándose únicamente daños materiales leves.

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Las autoridades competentes se mantuvieron en el lugar para garantizar el libre tránsito y retirar el vehículo siniestrado de la vía.

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