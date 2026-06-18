Compartir

La Presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con el Gabinete económico. Esto como un encuentro de trabajo con el interés de fortalecer las políticas públicas para la recuperación y la prosperidad económica de la Nación.

Le acompañó el vicepresidente Sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; la ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Anabel Pereira; la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao.

Además del presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; el vicepresidente ejecutivo de PDVSA y el vicepresidente de Planificación, Ingeniería de Petróleos de Venezuela, Giovanni Martínez.

También estuvo presente el vicepresidente de Finanzas de Petróleo de Venezuela y viceministro de Hacienda, Cristian Hernández.

Presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con el Gabinete Económico

Esta reunión precisó la hoja de ruta del plan ejecutivo «Renacer 2026», cuyo objetivo es establecer el horizonte del desarrollo nacional. La expansión de las fuerzas productivas, la exigencia del cese definitivo de las Medidas Unilaterales.

Así como la paz política y con ello el estado de bienestar social del pueblo venezolano. Venezuela es hoy epicentro de la geopolítica mundial por sus grandes reservas energéticas, un socio seguro para las grandes inversiones nacionales e internacionales.

Con un modelo de economía diversificada que cuenta con la unidad nacional y los aportes de los sectores productivos del país. Para perfilarse como una de las economías más sólidas de la región.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas