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El precio del dólar BCV hoy 18 de junio de 2026, la divisa oficial llegó a la banda de los 600 bolívares. Informó el Banco Central de Venezuela el costo de hoy del dólar será de 602,33 bolívares, y el euro en 698,22 bolívares.

Para este viernes el dólar oficial será de 607,39 bolívares y el euro en 697,36 bolívares.

En un costo de 4.260,65 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia a la baja en las últimas semanas y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 181,45 dólares.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 83,81 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 87 dólares. Debido al tratado de paz entre Estados Unidos e Irán los precios del crudo se desplomaron.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 64.650,31 dólares. Este ha perdido cerca de veinte mil dólares en las últimas semanas.

Dólar BCV hoy 18 de junio de 2026 y la distribución de urea

El ministro de Agricultura y Tierras, Vladimir Padrino López, informó que sostuvo una reunión con el presidente de Pequiven, Román Maniglia, con el fin de revisar, evaluar y monitorear la distribución de la urea.

En ese sentido, acotó en un video publicado en sus redes sociales que ese fertilizante es importante para el agro venezolano, sobre todo para el ciclo de invierno que está comenzando.

Aseveró que a la fecha, se ha distribuido más de 150.000 toneladas métricas de este rubro en todo el país, lo que significa un incremento del 11% en comparación al mismo período de 2025.

Vladimir Padrino López manifestó que «eso nos permite cubrir hasta 600.000 hectáreas por la producción que tiene Pequiven en estos momentos y el sistema distributivo que tenemos de la urea en todo el territorio nacional».

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