Compartir

La víctima, identificada como Yenifer Ortiz, fue presuntamente asesinada por su pareja sentimental en un ataque perpetrado en la parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia.

De acuerdo con los reportes oficiales de la prensa regional, el trágico suceso tuvo lugar durante la madrugada del pasado 18 de junio en una vivienda del sector Rosa Grande. Las investigaciones preliminares sugieren que el agresor actuó motivado por un ataque de celos. Vecinos de la zona declararon a los cuerpos de seguridad haber escuchado al menos dos detonaciones de arma de fuego en medio de la noche. Posteriormente, aprovechando la oscuridad de la madrugada, los testigos observaron al presunto homicida abandonar el inmueble y emprender la huida con rumbo desconocido.

Yenifer Ortiz falleció de manera instantánea tras recibir dos impactos de bala en la región cefálica. Este lamentable feminicidio ha generado un profundo repudio y dolor en la comunidad, especialmente porque la joven madre deja en situación de orfandad a tres hijos pequeños.

Tras el levantamiento del cuerpo, diversas comisiones policiales se desplegaron de forma inmediata por las zonas rurales y fronterizas de la entidad zuliana con el fin de dar con el paradero del presunto responsable, cuya identidad exacta aún se mantiene bajo reserva de las actas policiales.

Familiares de la víctima han hecho un llamado público urgente a los órganos de justicia para que el delito no quede impune y se aplique todo el peso de la ley.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas