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La fiesta del fútbol global no da tregua y la emoción de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 continúa su curso con una cartelera de compromisos de alto impacto programados para la jornada de hoy.

La jornada de este domingo estará completamente dominada por el desenlace de los Grupos G y H, dos de los bloques más competitivos de esta edición mundialista. Las miradas del planeta fútbol se posarán sobre el Grupo H, donde la selección de España se enfrentará a Arabia Saudita en un duelo de alta intensidad táctica y velocidad. En el mismo sector, un sólido combinado de Uruguay medirá fuerzas ante Cabo Verde, un cruce crucial para los sudamericanos que buscan consolidar su liderazgo de cara a la siguiente ronda.

Partidos hoy Mundial 2026

Por otra parte, el Grupo G promete emociones extremas con dos partidos de pronóstico reservado. En primer lugar, la potente escuadra de Bélgica jugará contra Irán, un partido donde los europeos saltan como favoritos pero no pueden confiarse ante el orden defensivo de los asiáticos. Para cerrar el grupo, las selecciones de Nueva Zelanda y Egipto se verán las caras en un choque de estilos futbolísticos que resultará determinante para las aspiraciones de ambos países en el certamen.

Para los fanáticos que desean seguir las incidencias minuto a minuto, las transmisiones en vivo estarán disponibles a nivel internacional a través de las principales cadenas de televisión abierta y plataformas de streaming.

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