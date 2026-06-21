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De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), más del 50 % de las personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito durante el primer trimestre del año viajaban a bordo de motocicletas. Esta preocupante estadística refleja la extrema vulnerabilidad de los usuarios de estos vehículos de dos ruedas en las principales arterias viales de la nación.

Rosibel González, coordinadora y vocera de la organización, enfatizó que el factor humano se mantiene sólidamente como el principal detonante de las tragedias en las carreteras. A juicio de la especialista, el comportamiento y la responsabilidad de los ciudadanos frente al volante tienen una incidencia muchísimo mayor que los desperfectos mecánicos o el deterioro de la propia infraestructura vial.

Detonantes comunes y el peligro en el transporte público

Entre las causas más recurrentes recopiladas por el OSV se encuentran el exceso de velocidad, la impericia al realizar maniobras imprudentes, el desconocimiento generalizado de las leyes, el cansancio físico y la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas. En una escala menor, el estudio también atribuye responsabilidades a las fallas mecánicas imprevistas, las vías en mal estado y los factores climáticos adversos como las lluvias.

Por otra parte, la organización encendió las alarmas sobre una peligrosa tendencia en el sector de transporte público: el incremento de choferes notablemente jóvenes y con escasa experiencia al volante. La falta de fiscalización oportuna en las rutas urbanas y extraurbanas fomenta prácticas ilegales de alto riesgo, tales como las denominadas «regatas» o competencias de velocidad entre transportistas para disputarse los pasajeros del día.

Al trabajar para terceros y depender del pago de una renta diaria obligatoria, muchos de estos conductores novatos adoptan conductas temerarias que elevan de forma exponencial el riesgo de colisiones masivas en las rutas de todo el territorio nacional.

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