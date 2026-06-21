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Con el propósito de promover el turismo gastronómico y potenciar la identidad local, los espacios del Museo de la Cultura del estado Carabobo se convierten todos los fines de semana, en el hogar de una gala culinaria, que permite nuevas ediciones de “Cocina en Vivo”, una iniciativa que busca consolidar recetas típicas de la región, honrando preparaciones típicas de los 14 municipios y permitiendo a sus visitantes degustar cada una de ellas.

Carabobo potencia su turismo gastronómico

En esta oportunidad, la actividad contó con la destacada participación del reconocido chef Luis Miguel Pérez, quien trasladó los sabores más auténticos del municipio Puerto Cabello, ante una concurrida audiencia de carabobeños y turistas, quienes presenciaron la elaboración en vivo, de un plato emblemático, la tradicional «Empanada de Cazón de El Palito», mientras en una hipnótica narración conocieron su origen.

“En estos espacios se están realizando actividades para que conozcan las preparaciones típicas de nuestro estado, en el marco de la exposición, Portadores: Memoria de un Pueblo, se desarrolla el programa, Cocina En Vivo, por eso invitamos a toda la población a venir a esta actividad”, detalló

Por su parte, Arely Lugo, visitantes del estado Aragua, explicó que sigue atenta las redes sociales, para conocer las distintas recetas que se prepararán en el Museo de la Cultura del estado Carabobo, por lo que se sintió motivada a asistir a una de estas ediciones.

“Yo vi en la programación, que prepararían estas exquisitas Empanadas de Cazón, y aquí estoy para deleitarme con nuestra comida tradicional y disfrutar de esta oportunidad, la verdad estoy muy contenta de poder asistir”, sentenció Lugo.

Cocina en vivo

Durante el encuentro, se destacó el valor de esta receta, que diariamente hace que turistas nacionales e internacionales, hagan una pausa obligada en su ruta a las costas carabobeñas, para degustar de esta deliciosa preparación culinaria.

Este tipo de actividades promueven la cultura y el turismo gastronómico de la región, gracias a políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y lideradas por la presidenta encargada de la república, Delcy Rodríguez junto la gestión de la ministra del Poder Popular para el turismo, Daniella Cabello, y el constante apoyo gubernamental en la región del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y la autoridad única de turismo en Carabobo, Alba Adrianza.

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