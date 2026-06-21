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Nuevamente los arqueros tuvieron trabajo, en el encuentro entre Bélgica e Irán los cuales empataron a cero goles. Los belgas terminaron con diez jugadores luego de la media hora del segundo tiempo.

Nathan Ngoy recibió la tarjeta roja saliendo del juego, fue cuando Irán empezó a darle trabajo al arquero del Real Madrid. Thibaut Courtois pudo sacar buenas pelotas tanto en el primero como el segundo tiempo.

Bélgica e Irán terminaron en empate

Irán no dejaba de llegar como de atacar, en un juego incesante contra la defensa belga. De esa manera se mantuvo la selección persa. Pero lamentablemente no cristalizaron el tanto ante los de la Bélgica.

Alireza Beiranvand, arquero de Irán también tuvo un buen papel debajo del arco. Un buen trabajo logró hacer impidiendo que los belgas se fueran adelante. Ambos cuadros terminaron cansados luego de los 90 minutos más lo adicionado.

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