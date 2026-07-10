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Las efemérides del 10 de julio nos recuerdan que el beisbolista venezolano Alfonso ‘Chico’ Carrasquel; se convierte en el primer latinoamericano en participar en un Juego de Estrellas de las Grandes Ligas (1951). El partido se disputó en el Briggs Stadium de Detroit, con Carrasquel como titular en el campocorto por la Liga Americana.

Nace Nikola Tesla (1856) Inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico serbio nacionalizado estadounidense, uno de los más grandes inventores de la historia, conocido por sus contribuciones al diseño del sistema moderno de suministro de electricidad.

Nace Joe Shuster (1914) Dibujante de cómics estadounidense nacido en Canadá, conocido por crear a Superman, junto al guionista de historietas Jerry Siegel.

Nace Fred Gwynne (1926) Actor estadounidense, conocido por interpretar a Herman Munster en la serie de televisión La familia Monster.

Un día como hoy nace Argelia Laya (1926) | Docente, filósofa y política venezolana.

Se funda la Universidad Católica del Táchira, UCAT, en Venezuela (1962). Es una institución académica basada en valores cristianos.

Es puesto en órbita sobre un cohete Thor-Delta el primer satélite de telecomunicaciones activo de la historia, el Telstar 1 de AT&T (1962).

Efemérides del 10 de julio

Nace Sofía Vergara (1972) Actriz y modelo colombiana.

La organización sin fines de lucro estadounidense Mitre Corporation, dedicada a la investigación, seguridad y tecnología, registra el primer dominio de internet .org de la historia: mitre.org (1985).

Inicia transmisiones el canal privado RCN Televisión (1998). Fundado el 23 de marzo de 1967 como programadora, es uno de los canales de televisión colombianos.

Muere Santiago Vera Izquierdo (2006) | Ingeniero, académico, gerente y político venezolano. Fue el primer Ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela.

Muere Omar Sharif (2015) | Actor egipcio de ascendencia siria.

Lionel Messi gana su primera final absoluta con la Selección Argentina al vencer a Brasil 1-0 en el Maracaná, en la final de la Copa América 2021 (2021).

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