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Los sismos reportados por Funvisis hoy viernes 10 de julio de 2026 en Venezuela son varios. En horas de la madrugada la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó de los temblores ocurridos en el país.

A la 1:09 minutos de la madrugada, Funvisis reportó un sismo de 3.7 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 115.4 kilómetros y un epicentro a 66 kilómetros al norte de Macuro.

Luego a las 2:30 Funvisis reportó un sismo de 3.7 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 7.3 kilómetros y un epicentro de 14 kilómetros al este de San Felipe. Esto en el estado Yaracuy.

También en San Felipe pero a las 2:39 grados se reportó un sismo de magnitud 2.8 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de once kiloómetros. Y un epicentro de 13 kilómetros al noreste de San Felipe.

Sismos reportados por Funvisis hoy viernes 10 de julio

En Maracay, a las 2:50 minutos, Funvisis reportó un temblor de 2.6 grados con una profundidad de 14.9 kilómetros. Este temblor tuvo el epicentro a 41 kilómetros al norte de Maracay.

A las 3:04 minutos, Funvisis informó de un sismo en Maracay de magnitud 2.6 grados en la Escala de Richter y una profundidad de cinco kilómetros. Este tuvo un epicentro a 42 kilómetros al norte de Maracay.

Mientras que a las 4:53 de la madrugada, Funvisis informó de un temblor de 2.5 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 79.3 kilómetros y un epicentro a 14 kilómetros al noroeste de San Carlos.

Ya a las 7:16 minutos de la mañana, Funvisis reportó un sismo de 2.7 grados y profundidad de 3.5 kilómetros en Isla de la Tortuga en el Mar Caribe. Este tuvo un epicentro de 42 kilómetros de la Isla.

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