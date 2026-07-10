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El clima hoy 10 de julio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad parcial en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Se observa cielo parcialmente nublado en gran parte del país; resaltando, mantos nubosos generando precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, suroeste de Guárico, este de Barinas, sur de Cojedes, Falcón y lago de Maracaibo.

Se aprecian mantos nubosos, productores de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales en zonas de este de Apure/Barinas, suroeste de Guárico y sur de Cojedes. Condiciones meteorológicas que se estima continúen por las próximas horas.

Situación General, Se estima cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país; asimismo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos con actividad eléctrica en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas.

Además de Apure, sur de Guárico, este de Barinas y lago de Maracaibo, y precipitaciones de menor intensidad en zonas de Falcón, norte de Yaracuy, noreste de Lara, sur de Cojedes, Portuguesa y Táchira. No se descartan lluvias o lloviznas dispersas al este de Miranda.

Clima hoy 10 de julio de 2026 según el INAMEH

Se esperan altas temperaturas en la Península de Paraguaná en su zona norte con 38 grados de temperatura hoy viernes. Mientras que en el centro del país se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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