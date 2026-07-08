Compartir

Un bono de cinco dólares en Patria en julio 2026 comenzó a pagarse ayer en horas de la tarde. Dicha bonificación forma parte de las ayudas económicas que entrega el gobierno nacional durante el mes.

La Plataforma Patria inicia la entrega de la Beca Universitaria julio 2026 para los estudiantes de educación superior, dijo el sistema ayer en horas de la tarde. El mismo es de cinco dólares según la tasa del día del Banco Central de Venezuela.

El mismo es para los estudiantes de educación superior del país afiliados a la plataforma Patria. Los cuales reciben mensualmente dicho aporte desde el sistema. Este es personalizado y se informa mediante el número 3532 de Patria.

Bono de cinco dólares en Patria en julio 2026

Monto: 3.751,90 bs

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas