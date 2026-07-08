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Presidenta encargada Delcy Rodríguez encabezó firma del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos

By Redacción Carabobo
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firma del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez encabezó la firma del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Esto como un paso estratégico para el desarrollo económico nacional, así se dio a conocer en la mañana de este miércoles.

Este instrumento legal tiene como objetivo optimizar las operaciones, actualizar el marco normativo y dinamizar las inversiones en el sector petrolero y gasífero del país. Con el fin de seguir desarrollando a Venezuela en la materia.

La aprobación de esta normativa representa un hito clave para la industria matriz, ya que proporciona reglas claras y mayor seguridad jurídica. Asimismo, establece un entorno propicio para fortalecer la cooperación entre el Estado y los capitales tanto nacionales como internacionales.

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos

El nuevo esquema se fundamenta en tres pilares esenciales: seguridad jurídica, eficiencia operativa y sostenibilidad. Con su puesta en marcha, se abre una etapa de crecimiento técnico que busca garantizar el aprovechamiento soberano de los recursos. De este modo, el sector hidrocarburos se posiciona a la vanguardia para enfrentar los desafíos del mercado global, fortaleciendo la producción y consolidando a Venezuela en el mapa energético internacional.

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