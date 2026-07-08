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Clientes 0414 y 0424, Tarifas de Movistar en julio 2026 fueron actualizadas

By Danny Valdiviezo
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Las tarifas de Movistar en julio 2026 fueron actualizadas para el séptimo mes del año en curso, así lo dio a conocer la empresa de telecomunicaciones.

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Las tarifas de Movistar en julio 2026 fueron actualizadas para el séptimo mes del año en curso, así lo dio a conocer la empresa de telecomunicaciones. Si eres cliente de Movistar chequea los planes y montos a pagar para este mes.

Esta operadora es una de las tres que prestan servicio de datos y comunicaciones en el país, entre ellas Digitel como también Movilnet. Las cuales mensualmente hacen ajustes en los pagos.

Tarifas de Movistar en julio 2026 fueron actualizadas

Plan Movistar Full Plus: Pasó de Bs. 180,23 a Bs. 205,90.

Plan Movistar Plus 2 GB: Pasó de Bs. 1.269,64 a Bs. 1.450,39

Plan Movistar Plus 4 GB: Pasó de Bs. 2.539,27 a Bs. 2.900,81.

Plan Movistar Plus 6 GB: Pasó de Bs. 3.803,36 a Bs. 4.344,88.

Plan Movistar Plus 10 GB: Pasó de Bs. 6.342,62 a Bs. 7.245,68.

Plan Movistar Plus 25 GB: Pasó de Bs. 10.035,11 a Bs. 11.463,90.

Los usuarios deben verificar sus planes como pagos de los servicios en los canales propios de cada empresa. Esto mediante la consulta de saldo que puedes hacer de forma tradicional o mediante la página web de cada operadora.

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Source2001/Caracas
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