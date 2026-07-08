Compartir

Funvisis reporto sismos en Venezuela en la noche del martes 7 de julio y la madrugada del 8 de julio de 2026. No se han reportado temblores en el estado Carabobo, sin embargo se reportaron en Aragua y Yaracuy y otras zonas del país.

El máximo de magnitud reportado en los últimos movimientos telúricos es de 3 grados dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Y con un máximo de profundidad de 50 kilómetros.

A las 10:19 minutos, dijo Funvisis de un temblor de 3.0 grados en la Escala de Richter con una profundidad de 6.8 kilómetros. Y un epicentro de 19 kilómetros al noreste de San Felipe, capital de Yaracuy.

Funvisis reportos sismos en Venezuela

En Boca de Aroa, donde se han reportado sismos en la última semana, se informó de un movimiento telúrico de magnitud 2.9 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 9 kilómetros, un epicentro a 6 kilómetros de Boca de Aroa.

Mientras que en San Felipe, Funvisis informó de un sismo de 2.5 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 4.8 kilómetros. Un epicentro de 9 kilómetros al sureste de la capital de Yaracuy.

A las 4:54 minutos de la madrugada, Funvisis dio a conocer un sismo en Maracay estado Aragua. Este tuvo una profundidad de 2.5 grados en la Escala de Richter y una profundidad de nueve kilómetros.

En Maracay, Funvisis reportó un nuevo movimiento telúrico a las 6:37 minutos de la mañana. De magnitud 2.9 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 10.1 kilómetros, epicentro: 50 kilómetros al noreste de Maracay.

A las 7:18 minutos de la mañana, Funvisis reportó un sismo de 3.1 grados en Maracay, estado Aragua. Con una profundidad de 7.7 kilómetros, un epicentro de 42 kilómetros al norte e la Ciudad Jardín de Venezuela.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas