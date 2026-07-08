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El estado del tiempo hoy 8 de julio 2026 nos indica cielos con nubosidad parcial en gran parte del país. Sobre todo en el centro del país, en los estados Carabobo, Aragua y Miranda como en el litoral central.

Sobre Venezuela prevalece cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en buena parte de su extensión; resaltando áreas nubladas acompañadas de precipitaciones de intensidad variables al sur de nuestra Guayana Esequiba, zonas de Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Yaracuy, este de Falcon y zonas del Zulia; por otra parte, lloviznas dispersas en la Región Central.

Situación General, próximas seis horas 06:00-12:00 HLV Se espera cielo con nubosidad de parcial a fragmentada durante la mayor parte del periodo y algunas áreas nublabas asociadas a lluvias o chubascos, principalmente al sur de nuestra Guayana Esequiba, zonas de Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Yaracuy, este de Falcón y zonas del Zulia; por otra parte, lloviznas dispersas en la Región Central.

Estado del tiempo hoy 8 de julio de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas se esperan en la Península de Paraguaná con 38 grados, el centro del país con temperatura probable de 32 grados en la mañana. El resto del país con temperaturas sobre los 33 grados.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan cerca de ocho grados de temperatura. Mientras que en la cordillera de montaña del centro del país se esperan temperaturas de 23 grados.

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