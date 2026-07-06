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Puente de Punta Brava en Tucacas cerrado por este motivo

By Redacción Carabobo
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Puente de Punta Brava en Tucacas

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El puente de Punta Brava en Tucacas quedó cerrado por orden de las autoridades. Esto luego que se hiciera una inspección técnica del mismo. El único acceso terrestre al Parque Nacional Morrocoy quedó suspendido.

Especialistas de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) junto a profesionales de la UCLA hicieron la evaluación del puente. Estos alertaron el estado actual de esta obra.

Puente de Punta Brava en Tucacas

Dicha medida se toma luego de los terremotos que azotaron al país el pasado miércoles 24 de junio de 2026. Cuando se presentaron dos sismos de magnitud siete que tuvo como epicentro el estado Yaracuy.

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