Compartir

Este lunes 6 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó el nuevo balance oficial sobre el impacto del terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

Entre las cifras presentadas los fallecidos ascendieron a 3.535 personas y la de heridos a 16.740 en todo el territorio nacional.

Balance del terremoto en Venezuela

El reporte detalla que las labores de salvamento han logrado:

Rescatados: 6.462 ciudadanos

6.462 ciudadanos Pacientes Atendidos: 25.016

25.016 Familias Atendidas: 86.794

Cifras de Infraestructura

Las autoridades registran 17.854 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y 190 estructuras colapsadas.

Para atender la contingencia, se mantienen operativos 82 campamentos transitorios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Estos campamentos son atendidos por:

29.567 efectivos

27.930 voluntarios

4.338 rescatistas internacionales

Mismos que han coordinado la distribución de 9.603 toneladas de alimentos y más de 8,1 millones de litros de agua en un escenario donde ya se contabilizan 1.048 réplicas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Puente de Punta Brava en Tucacas cerrado por este motivo