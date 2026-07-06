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Cristiano fuera del Mundial: ¡España elimina a Portugal!

By Lubin Molero
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España elimina a Portugal en el Mundial
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La selección de España avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 eliminar 1-0 a Portugal en un electrizante partido de octavos de final disputado en Dallas.

Mikel Merino anotó al minuto 90 para clasificar a La Roja a cuartos de final del Mundial.

España elimina a Portugal en el Mundial

Un pase filtrado al minuto 90, rompió el esperado alargue y Mikel Merino abatió en el uno a uno con el guardameta Diogo Costa.

Con este resultado adverso en el epílogo del compromiso, el histórico delantero Cristiano Ronaldo se despidió visiblemente frustrado de la cita mundialista.

 

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Mientras el combinado dirigido por Luis de la Fuente sella su boleto a la siguiente ronda del torneo.

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Portugal y España se miden por un cupo a cuartos de final

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