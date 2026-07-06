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Este integrante de la super banda Guaco revela que tiene cáncer

By Lubin Molero
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Integrante de Guaco tiene cáncer
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El cantante venezolano Ángel Delgado, integrante de la emblemática banda Guaco, anunció públicamente a través de sus redes sociales que tiene cáncer.

El musico, anunció el padecimiento de Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca directamente el sistema linfático. Así mismo, una campaña de recaudación de fondos para costear su tratamiento médico.

Integrante de Guaco tiene cáncer

El artista confesó que se encuentra enfrentando el escenario más retador de su vida, por lo que solicitó el apoyo de sus seguidores y de la colectividad en general.

Con el fin de cubrir los elevados gastos médicos y hospitalarios que requiere su tratamiento, se habilitó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe.

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