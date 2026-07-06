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Portugal y España se medirán hoy a las tres de la tarde hora de Venezuela, por un cupo a cuartos de final en la Copa del Mundo FIFA 2026. El encuentro es uno de los más llamativos en esta cita.

Cristiano Ronaldo y sus muchachos van contra la España de Lamine Yamal y Dani Olmo, la ofensiva lusa va por el avance. Pero ante esto deberán vencer al cuadro ibérico que saldrá con todo en este encuentro.

Ya el astro portugués dijo ayer en rueda de prensa que este será su último Mundial y espera avanzar. Aunque no solo centró el encuentro con los periodistas para hablar de él, ya que dio un consejo Lamine Yamal.

«Cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga. Si tú haces caso a la crítica estás perdido. Hay críticas constructivas y críticas para intentar matarte. Yo entiendo, pero en su caso tiene que acostumbrarse si quiere tener una carrera larga”; dijo Cristiano.

“También tiene que enfocarse en la gente que le quiere. Hay que valorar a los que te quieren y tener pasión por lo que haces. Hay días que no tienes ganas, pero es parte de nuestro trabajo», dijo el capitán de la selección portuguesa.

Portugal y España se miden, Estados Unidos ante Bélgica

Estados Unidos deberá mostrar su talento ante la experiencia de Bélgica también por un cupo en cuartos de final de la Copa del Mundo. Este partido está pautado para las ocho de la noche hora de Venezuela.

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