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Atendido adulto mayor en Naguanagua tras ser arrollado por una moto

By Redacción Noticias24Carabobo
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Atendido adulto mayor en Naguanagua

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Redacción Noticias24Carabobo
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Fue atendido un adulto mayor en Naguanagua tras ser arrollado por una moto la noche del domingo 5 de julio de 2026. El hecho fue reportado enseguida a los números de emergencia por los testigos del hecho.

El accidente ocurrió en la avenida Universidad frente al Farmatodo de La Campiña, dijo el Grupo de Rescate Naguanagua en sus redes sociales. Se desconoce la identidad como la edad del ciudadano arrollado.

Atendido adulto mayor en Naguanagua tras ser arrollado por una moto

Al lugar llegó una unidad de Protección Civil Carabobo para brindar atención prehospitalaria al hombre. Llevándolo de inmediato a un centro de salud cercano para ser atendido por el personal de guardia.

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SourceGrupo de Rescate Naguanagua
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