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Los sismos reportados por Funvisis en las últimas horas son varios, estos se han reportado en zonas como Naiguatá en La Guaira. Además de los estados como Cojedes, también en el área de Boca de Aroa y Aragua. Cabe destacar que en el estado Carabobo no se detectaron sismos en las últimas horas.

A las 6:39 minutos de la tarde en el estado Aragua reportaron un sismo de magnitud 2.8 grados. Con una profundidad estimada en cinco kilómetros con un epicentro a 18 kilómetros al noreste de La Victoria.

Luego a las 8:04 minutos de la noche, con una magnitud de 2.9 grados y una profundidad de 1.3 kilómetros Funvisis reportó un sismo en Naiguatá en La Guaira. El epicentro fue a cinco kilómetros al oeste de Naiguatá.

Sismos reportados por Funvisis en las últimas horas

Mientras que Funvisis informó que a las 10:12 de la noche hubo un temblor en La Guaira. Este tuvo una magnitud de 2.6 grados en la Escala de Richter, y una profundidad de 2.1 kilómetros a 6 kilómetros al oeste de Naiguatá.

A las 10:57 de la noche, con una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter reportaron un sismo en La Guaira. Este tuvo una profundidad estimada de 6.8 kilómetros y el epicentro estuvo a 36 kilómetros al oeste de La Guaira.

En horas de la madrugada, a las 2:20 Funvisis dio a conocer de un sismo de magnitud de 2.5 grados en la Escala de Richter. Y una profundidad de 2.4 kilómetros y un epicentro de 32 kilómetros al noreste de Aroa.

En Cojedes

A las 5:08 de la madrugada, Funvisis informó de un sismo de magnitud 2.6 grados en la Escala de Richter con una profundidad de 22 kilómetros. El epicentro fue a 15 kilómetros al sureste de San Carlos en Cojedes.

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Ya a las 6:12 minutos de la mañana de hoy, hubo un sismo en Boca de Aroa, este tuvo una magnitud de 2.6 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 8.5 kilómetros. A 26 kilómetros de Boca de Aroa.

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