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Según el INAMEH la situación del clima hoy 6 de julio de 2026 nos presenta un panorama nuboso en las primeras horas de la mañana. Esto en los estados orientales, centrales como llaneros y andinos.

Sobre Venezuela prevalece cielo de parcial a nublado en la mayor parte de su extensión; resaltando áreas con precipitaciones variables en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzoátegui, Guárico y norte de Cojedes.

Además de los estados Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, sur de Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida y sur del Zulia. Con una nubosidad parcial en zonas de occidente, lluvias al sur del país especialmente en los estados Bolívar, Apure y Amazonas. Esto se podría extender en horas de la tarde donde se esperan lloviznas.

Situación General, Se prevé nubosidad fragmentada en la mayor parte del país; resaltando lluvias o lloviznas en Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzoátegui; Región Central, Guárico, Cojedes, Yaracuy, Lara, Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, los Andes y sur del Zulia.

Situación del clima hoy 6 de julio de 2026 según el INAMEH

En los estados centrales se esperan altas temperaturas sobre los 32 grados durante el día. De igual modo en la Península de la Goajira como la de Paraguaná se espera cerca de 37 grados durante el día.

Mientras que en los Andes venezolanos, en las zonas montañosas del estado Mérida se espera al menos ocho grados de temperatura.

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