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Las efemérides del 6 de julio nos recuerda que un día como nació Isaías Medina Angarita (1897) Militar y político venezolano. Fue un modernizador del Estado, convirtió a Caracas en una ciudad moderna.

Implementó la Ley del Seguro Social Obligatorio y creó el Servicio Nacional de Identificación que ceduló a los venezolanos y extranjeros.

Nace Luis Brión (1782) Militar curazoleño-venezolano.

Un día como hoy nace Burt Ward (1945) Actor y activista estadounidense. Actuó por muchos años como Robin en la serie de Batman junto a Adan West. Aun vive en Estados Unidos.

Nace George W. Bush (1946) Empresario y político estadounidense. Fue uno de los presidentes más criticados en Estados Unidos.

Efemérides del 6 de julio

Sylvester Stallone, conocido por encarnar el personaje de Rocky nació un día como hoy (1946). Es actor, productor y director estadounidense, en la actualidad sigue produciendo series y actuando a pesar de las críticas.

Se realiza en Francia la primera Copa de Naciones de Europa o Copa de Europa de la Historia, hoy Campeonato Europeo de Fútbol o Eurocopa (1960).

Se reforma el Código Civil en Venezuela (1982).

Muere Władysław Szpilman (2000) Compositor y pianista polaco, superviviente judío del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Sus memorias, El pianista del gueto de Varsovia se adaptó al cine en la película, El pianista.

Muere João Gilberto (2019) Músico y cantante brasileño. Es considerado junto a Tom Jobim como uno de los creadores de la Bossa Nova.

Día Mundial contra las Zoonosis.

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