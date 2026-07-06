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Saime da este importante aviso sobre el retiro de pasaportes

By Danny Valdiviezo
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Saime sobre el retiro de pasaportes

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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El Saime sobre el retiro de pasaportes dio un importante aviso hoy domingo 5 de julio de 2026. Sobre todo del estatus del mismo, es por ello que dio a conocer donde debes retirarlo a partir de mañana.

Saime sobre el retiro de pasaportes

Retiro de Pasaportes

Si el estatus de tu pasaporte está por retiro y tu captación de datos fue en:

La Guaira: Sede Terminal.

Caracas: Catia, Parque Central y Propatria.

Miranda: Guarenas, La Trinidad, Barlovento, La Urbina y Superlíder (Los Teques).

Podrás retirarlo únicamente en:

Lugar: Sede Central, Oficina de Atención al Ciudadano (Av. Baralt).

Fecha: Del lunes 06 al viernes 10 de julio.

Horario: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

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Saime sobre el retiro de pasaportes

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SourceSaime cuenta en Instagram
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