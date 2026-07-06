El Saime sobre el retiro de pasaportes dio un importante aviso hoy domingo 5 de julio de 2026. Sobre todo del estatus del mismo, es por ello que dio a conocer donde debes retirarlo a partir de mañana.
Saime sobre el retiro de pasaportes
Retiro de Pasaportes
Si el estatus de tu pasaporte está por retiro y tu captación de datos fue en:
La Guaira: Sede Terminal.
Caracas: Catia, Parque Central y Propatria.
Miranda: Guarenas, La Trinidad, Barlovento, La Urbina y Superlíder (Los Teques).
Podrás retirarlo únicamente en:
Lugar: Sede Central, Oficina de Atención al Ciudadano (Av. Baralt).
Fecha: Del lunes 06 al viernes 10 de julio.
Horario: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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