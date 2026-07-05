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Fueron designados nuevos ministros para el Transporte y la Misión Venezuela Renace. Dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez en sus redes sociales en horas de la tarde de hoy domingo 5 de julio de 2026.

Resaltó que designó como nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte al ingeniero Francisco Garcés, especialista en Ingeniería Estructural y Doctor en Ingeniería Civil; quien asume esta responsabilidad con el propósito de avanzar y fortalecer este sector estratégico.

Nuevos ministros para el Transporte y la Misión Venezuela Renace

Anunció que he designado a Jacqueline Faría como Presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, adscrita a la Presidencia de la República. Tendrá la responsabilidad de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura.

Coordinando las acciones que, tras verificación técnica, permitan brindar respuestas oportunas a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela. Faría era la antigua ministra de Transporte.

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