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Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en Monagas descartaron oficialmente el supuesto desvío de un cargamento de ayuda humanitaria procedente de Panamá.

Una verificación de campo en el municipio Maturín demostró que los insumos están en manos de una beneficiaria legítima, aclarando que su presencia en la región oriental no corresponde a acciones irregulares ni a anomalías en la distribución.

El caso se originó por una denuncia pública del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, quien alertó sobre el presunto desvío de las donaciones tras activarse en Maturín el rastreo satelital del AirTag «Ayuda Humanitaria 4».

Desmienten desvío de ayuda humanitaria de Panamá

De acuerdo con el CPNB, la alerta se debió a que una ciudadana damnificada recibió la ayuda legalmente en La Guaira y luego se trasladó a Monagas a casa de familiares, tras perder su vivienda por los terremotos del pasado 24 de junio.

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El localizador venía oculto dentro de una cesta de productos, específicamente en un empaque de toallitas húmedas; al notar que emitía un sonido constante, la beneficiaria lo rompió y quemó por desconocimiento.

En el sitio, las comisiones policiales visualizaron la caja original, confirmando que los productos son usados para los fines asignados.

Con esto, el CPNB desmintió cualquier irregularidad, ratificando que el monitoreo técnico inicial coincidía con la entrega efectiva a los afectados en La Guaira antes de su movilización interna.

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