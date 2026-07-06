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El capitán de la selección venezolana de voleibol, Wilner Rivas Quijada de 31 años falleció en los terremotos en los edificios de La Guaira. El pasado 24 de junio Rivas se encontraba junto a su esposa y su hijo en el apartamento.

Este domingo 5 de julio confirmaron que falleció entre los escombros. Los rescatistas como cuerpos de seguridad estuvieron buscando personas con vida entre el derrumbe pero la búsqueda fue negativa.

Confirmaron la muerte del capitán de la selección venezolana de voleibol

Rivas estaba junto a su esposa Mariángel Pérez y su hijo Theo en el edificio, desde la semana pasada, luego de los terremotos, las autoridades habían iniciado la búsqueda del voleibolista. El venezolano formaba parte del club Guaguas, vigente monarca de la Superliga de Voleibol de España.

El club se unió al duelo de la familia de Rivas por su fallecimiento. El venezolano estaba llamado a ser uno de los jugadores principales por el equipo luego de la salida del cubano Osmany Juantorena.

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