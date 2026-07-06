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Eliézer Alfonzo jr. debutó con los Dodgers de Los Ángeles (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Eliézer Alfonzo jr. debutó con los Dodgers

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Danny Valdiviezo
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Eliézer Alfonzo jr debutó con los Dodgers de Los Ángeles hoy domingo 5 de julio de 2026. El receptor le dio la alegría a su padre, el cual atraviesa un triste momento. Hoy “Matatán” consiguió a su esposa sin vida.

Patricia y la hija de Eliézer Alfonzo Sr. estaban desaparecidas desde el día 24 de junio, día de los terremotos que azotaron al país. Alfonzo jr estaba alineando de receptor y llevaba de dos nada en el partido.

Eliézer Alfonzo jr. debutó con los Dodgers de Los Ángeles (VIDEO)

Una alegría para la familia Alfonzo, oriundos del sector Chuparín en el estado Anzoátegui. Alfonzo jr siguió los pasos de su padre y llegó a las mayores, en Venezuela juega con los Navegantes del Magallanes.

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SourceEl Diario
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