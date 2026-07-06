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La Presidenta encargada Delcy Rodríguez presidió Graduación de Oficiales en él 215 años de la Independencia. La graduación fue hecha en el Patio de Honor de las Américas en Fuerte Tiuna en Caracas.

Dicha ceremonia se realizó con el máximo protocolo militar, se dio los grados militares de Teniente como de Teniente de Corbeta a oficiales de mando. Además de técnicos de tropa en una jornada por la emoción del juramento.

Estuvieron acompañando a Rodríguez, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Dijo Rodríguez que la juventud se une al pueblo.

Graduación de Oficiales en él 215 años de la Independencia

Indicó la presidenta encargada que la nueva generación de graduandos será una nueva generación de oficiales dignos. «Generaciones vencedoras de hombres y mujeres dignos y útiles a la patria, nacidos en revolución, nacidos en dificultades y formados bajo los más altos ideales.», Dijo Rodríguez.

«Cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumplir con las leyes y reglamentos militares, no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas para trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa y solidaria, dejándole a nuestro pueblo un mundo mejor de justicia social y felicidad absoluta, hasta perder la vida si fuera necesario.»

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