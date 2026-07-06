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Inglaterra eliminó a México en un encuentro electrizante, los ingleses aprovecharon las brechas que dejaron los aztecas para vencer 3×2. Empezando por no defender luego del primer gol de los ingleses, eso llevó al segundo que terminó siendo la diferencia.

Los primeros treinta minutos fue de estudio, aunque todo se fue calentando luego de los 33 minutos, Jude Bellingham a los 36 abrió el marcador, y aprovechó de anotar apenas 99 segundos después.

Bellingham aprovechó una mala salida de México para anotar el segundo, todo parecía que los ingleses iban de nuevo arriba. Pero Julián Quiñones se encargó de anotar el primero de los mexicanos para colocar la emoción al máximo.

México comenzó a llegar más en el segundo tiempo y tratar de empezar la remontada. Al minuto 54, Jarell Quansah fue expulsado por una falta al minuto 54, dejando 10 jugadores en el cuadro inglés.

Inglaterra eliminó a México

En el minuto 57, Harry Kane en el área recibió una falta y cobró un penal para ampliar la ventaja para Inglaterra. Kane cruzó la pelota para burlar al arquero mexicano sellando casi la victoria de los ingleses.

Luego del tanto de Kane, los mexicanos comenzaron a rematar y buscando anotar el tanto. Pero el peligro no pasaba para los ingleses a pesar de estar adelante en el marcador. Pero no pasó mucho tiempo ya que el mismo Kane cometió falta para que decreten un penal a México.

Enseguida Raúl Jiménez anotó el segundo tanto al minuto 69 para colocar el juego 3×2 ante los ingleses. Pero el tiempo no les alcanzó a los mexicanos para poder igualar y remontar.

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