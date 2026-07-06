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Autoridades regionales indicaron que subió el número de fallecidos por los terremotos en Aragua. Comentaron hoy domingo que la cifra se ubicó en 18 fallecidos luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio de 2026.

Además de los 18 fallecidos hay una persona rescatada, la cual fue identificada como Adriana De Gouveia de 19 años de edad. La cual fue encontrada en el edificio de la urbanización Bosque Lindo en Mariño.

Fallecidos por los terremotos en Aragua

Listado de fallecidos en el edificio Bosque Lindo en Turmero

María Rosario Perez, 73 años

​Yexica Agripina Himon, 42 años

​Maria José Salas Prato, 26 años

​Jonatan Miguel Delgado, 50 años

​Carrillo Rodriguez Carlos Eduardo, 27 años

​Victor Manuel Ochoa Juarez, 47 años

​Dianne Nathaly Vera Marin, 34 años

​Miranda Esther Manzanilla Vera, 8 años

​Williams Joel Quintana Delgado, 47 años

​Luismar Isabella Figuera López, 5 años

​Luzcireth Lizmar López Belisario, 15 años

​Luismeilys Johana López Belisario, 31 años

​Marvin Enrique Figuera Jimenez, 43 años

​Darliannys Ester Bolívar Solorzano, 6 años

​Lisleidy Ester Solorzano Valvidia, 49 años

​Gian Gabriel Moreno, 48 años

Muertos en otros municipios de Aragua

Municipio Tovar: María Angelica Gutierrez Madrid, 62 años

Municipio Bolívar: Alexaida Marin Alvarado, 40 años.

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