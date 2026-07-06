Autoridades regionales indicaron que subió el número de fallecidos por los terremotos en Aragua. Comentaron hoy domingo que la cifra se ubicó en 18 fallecidos luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio de 2026.
Además de los 18 fallecidos hay una persona rescatada, la cual fue identificada como Adriana De Gouveia de 19 años de edad. La cual fue encontrada en el edificio de la urbanización Bosque Lindo en Mariño.
Fallecidos por los terremotos en Aragua
Listado de fallecidos en el edificio Bosque Lindo en Turmero
María Rosario Perez, 73 años
Yexica Agripina Himon, 42 años
Maria José Salas Prato, 26 años
Jonatan Miguel Delgado, 50 años
Carrillo Rodriguez Carlos Eduardo, 27 años
Victor Manuel Ochoa Juarez, 47 años
Dianne Nathaly Vera Marin, 34 años
Miranda Esther Manzanilla Vera, 8 años
Williams Joel Quintana Delgado, 47 años
Luismar Isabella Figuera López, 5 años
Luzcireth Lizmar López Belisario, 15 años
Luismeilys Johana López Belisario, 31 años
Marvin Enrique Figuera Jimenez, 43 años
Darliannys Ester Bolívar Solorzano, 6 años
Lisleidy Ester Solorzano Valvidia, 49 años
Gian Gabriel Moreno, 48 años
Muertos en otros municipios de Aragua
Municipio Tovar: María Angelica Gutierrez Madrid, 62 años
Municipio Bolívar: Alexaida Marin Alvarado, 40 años.
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