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Venezuela desmintió supuesta extracción de órganos de un ciudadano de la India

By Redacción Noticias24Carabobo
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Venezuela desmintió supuesta extracción de órganos

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La supuesta extracción de órganos de un ciudadano de la India quedó desmentida por autoridades venezolanas. El viernes en horas de la noche se había hecho viral un supuesto reclamo pero el mismo resultó ser un fake news.

El gobierno nacional desmintió dicha noticia falsa en la cual se hablaba de una supuesta extracción de órganos a una persona de nacionalidad india en la capital del país. La misma se había hecho viral la noche del viernes.

Venezuela desmintió supuesta extracción de órganos de un ciudadano de la India

A través de una publicación en la cuenta X de Miraflores Al Momento, las autoridades venezolanas aseguraron que “el marinero indio Rakesh Chauhan no murió en el doblete sísmico del 24 de junio”. También se aclara que “el manejo de su cuerpo no estuvo a cargo del gobierno”.

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SourceLa Iguana
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