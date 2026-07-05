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La Gobernación del estado Carabobo a través del 0800-Bigote se mantiene desplegado aportando evaluación médica y entrega de medicamentos a personas lesionadas, familias y comunidades afectadas por los recientes sismos, aportando más de 22.431 atenciones durante la contingencia, entre traslados de salud y atenciones a domicilio; así como más de 5.402 atenciones durante las visitas casa a casa.

Con flota de unidades tipo ambulancia, automóviles de atención domiciliaria y avanzada motorizada en cobertura 24 horas de los principales centros de salud, tales como el Hospital de Morón, Seguro Social, el CDI Urama, Ambulatorio Urama y CDI Barrio Coro. De igual manera, se han movilizado grandes equipos de salud para atenciones casa a casa.

Médicos generales y especialistas de todas las áreas, enfermeras, vacunadores y promotores sociales llevaron chequeos médicos, diagnóstico y tratamientos, estudios de última tecnología, entrega de medicamentos de requerirse. En conjunto a las autoridades del gobierno nacional, regional y municipal, con el propósito de desplegar durante las jornadas donativos de insumos médicos, carpas, colchones y ayudas técnicas a los afectados

Evaluación a viviendas

El 0800-Bigote e Insalud visitaron las comunidades de la Urb. Gabriel Guevara, San Pablo de Urama, La Charneca, Cujicito, Barrio Unión, Mamon, Boca Yaracuy, Barrio La Rosa, San José de Urama, y Tío Conejo. De igual manera, se acompañó a la Alcaldesa Emily Riera durante su recorrido en las comunidades Calle La Línea, las Casitas, y La Victoria, donde se evaluaron las casas derrumbadas, severamente afectadas y amenazadas en simultáneo a las atenciones médicas.

Esta acción social se ejecuta direccionada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y articulado por el gobernador Rafael Lacava, quien ha liderado la organización de profesional de la medicina que han visitado los hogares de comunidades como Las Amazonas, Valle Verde 2, Guabanillo , Tío Conejo, 3 de mayo, Barrio la Rosa, Boca de Yaracuy, San José, la Línea, las casitas y la Victoria.

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