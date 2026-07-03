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En el marco de la contingencia nacional activada tras el doble sismo, la Autoridad Única de Turismo en el estado Carabobo, Alba Adrianza, detalló la labor de instalación de un Punto de Información dirigido a los pasajeros cuyos vuelos han sido redireccionados al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia.

Carabobo con punto de Información en el Aeropuerto

Adrianza agradeció la articulación con el presidente del Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo (IAAEC), Efraín Nieto.

Misma que permitió concretar el despliegue del personal de ambas instituciones adscritas al Ministerio de Turismo y a la Gobernación de Carabobo.

“Estamos allí día y noche, con el firme propósito de aportar orientación especializada y asistencia de primer nivel a pasajeros.»

«El equipo técnico ofrece acompañamiento en áreas críticas como hospedaje, así como recomendaciones en cuanto a locales de alimentos, bebidas y transporte, garantizando una estadía coordinada y segura durante su permanencia en la entidad carabobeña”, explicó Adrianza.

Recepción de Apoyo humanitario

Expresó que adicional a los pasajeros, han llegado brigadistas equipados con material de rescate provenientes de Argentina y la Brigada Española USAR 13.

Así como rescatistas provenientes de Chile, especialistas en emergencias con equipamiento sónico y caninos de rastreo de Vietnam. Así como rescatistas, médicos, paramédicos y bomberos de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil

También arribaron al estado Carabobo, para distribuirse a las áreas más afectadas del país contingentes provenientes de Israel, Jordania, Japón, Corea, Italia, Francia, Estados Unidos y México.

Adrianza, reiteró el compromiso de las autoridades nacionales y regionales, quienes permanecen en primera línea de atención, ante esta emergencia nacional.

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