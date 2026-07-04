Compartir

Este viernes 3 de julio en la tarde se registró el colapso parcial de la estructura del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, ubicado en la Calle Real de La Pastora, en el municipio Libertador de Caracas.

La estructura se desplomó tras quedar debilitada por los sismos.

Colapsa colegio en La pastora en Caracas

El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:50 p.m., afectando un área que ya se encontraba desalojada por las autoridades debido a los daños y la inestabilidad estructural derivados de los recientes movimientos sísmicos registrados en el país.

Comisiones del Cuerpo de Bomberos y cuerpos de seguridad acudieron de inmediato al lugar para iniciar las labores de inspección y asegurar el perímetro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

De manera preliminar, las autoridades locales informaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar dentro de la institución.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Carabobo mantiene punto de información para atender a pasajeros redireccionados