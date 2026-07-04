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La selección de Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 3-2 vs Cabo Verde en una electrizante prórroga disputada en el Hard Rock Stadium de Miami.

La albiceleste clasificó tras un partido histórico de la nación caboverdiana.

Argentina vs Cabo Verde

Lionel Messi abrió el marcador al minuto 29 tras un pase largo de Lisandro Martínez, alcanzando la cifra récord de 20 goles en Copas del Mundo.

Sin embargo, el conjunto africano igualó las acciones al minuto 59 por medio de Deroy Duarte.

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Ya en el tiempo extra, Lisandro Martínez devolvió la ventaja a la albiceleste al 93′, pero Sidny volvió a empatar para los «Tiburones Azules» con un golazo al 103′.

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Finalmente, un cabezazo de Cristian «Cuti» Romero al minuto 111 sentenció el pase argentino, donde ahora se medirán ante Egipto.

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